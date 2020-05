El ex campeón mundial de boxeo Jorge "El Travieso" Arce, asegura haber sido "levantado" por el Cártel de Sinaloa y forzado a convivir en un festejo con algunos de los líderes del mismo, como Joaquín "El Chapo" Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva e Ismael "El Mayo" Zambada.

Así fue como lo relató Arce en entrevista con el periodista Javier Alarcón para su canal oficial de la plataforma YouTube, además mencionó que los mismos intentaron obsequiarle algo, sin embargo, él lo rechazó.

"Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos porque me querían saludar", contó el boxeador mexicano, quien asegura que nunca supo la ubicación del encuentro con los narcotraficantes.

"(Me dijeron) que me quería saludar, que no me iba a pasar nada y pues fui ni modo de decir que no, era gente armada. Me llevaron y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban en esa fiesta" Dice El Travieso.

Tras la insistencia del entrevistador, confesó que había conocido a Guzmán Loera, Zambada García y a los Beltrán Leyva.

Jorge rechazó una vehículo tipode lujo del Cártel de

Además, la celebridad señaló que el Cártel quiso hacerle un regalo, el cual se trataba de una camioneta BMW, no obstante, Arce la rechazó bajo el argumento de que ya contaba con un automóvil y no se encontraba en la posibilidad de pagar los impuestos de tal vehículo.

"Recuerdo que tenían una camioneta X5 con un moño rojo y dije:

– ¿Y esa camioneta?

– Es para usted.

– No, ¿cómo que para mí?

– Sí, te la compramos entre todos.

– Yo no puedo agarrar esa camioneta, la tenencia, no voy a alcanzar a pagarla.

– ¿Qué es lo que quiere?

– Lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron sano y salvo y ahí me dejen, y lo demás no pasa nada".

Al final no aceptó el regalo "y me regresaron y aquí estoy, mira, vivito y coleando todavía".

Para concluir, indicó que los narcotraficantes previamente mencionaron, le garantizaron que iban a apostar por él en sus próximos enfrentamiento.