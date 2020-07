Jonathan Islas estrena nuevo proyecto, la serie "Manual para Galanes"

La comedia romántica, producción original de Sony Pictures Television, estrena en Estados Unidos y Puerto Rico a través de la plataforma streaming PANTAYA

Miami - 21 de julio de 2020 - Con nuevo proyecto el actor mexicano Jonathan Islas, quien ha protagonizado varias telenovelas que le han dado la vuelta al mundo, ahora co-protagoniza la serie 'Manual Para Galanes' producción de Sony Pictures Television que estrena el 23 de julio en Estados Unidos y Puerto Rico a través de la plataforma streaming PANTAYA.



"Es un proyecto que traerá muchas risas y diversión a nuestro público. Desde que me llegó el guión me encantó la historia", señaló Islas, quien a lo largo de su destacada trayectoria actoral ha trabajado en producciones de ficción en Colombia, México, Miami, Puerto Rico y Cuba, entre otros países.



"Manual para Galanes" es una comedia romántica donde Jonathan da vida a 'Kike' un joven de barrio que no tiene educación y se dedica a robar cosas y venderlas. Es un mujeriego que no tiene sentimientos, es un macho alfa. Se matricula en la escuela de "Manuel para Galanes" por que cree es una buena oportunidad para pulirse, tener buenos modales, tener valores, conseguir novia y aprender a enamorarse de corazón.



En la historia Jonathan Islas ("Señora Acero") comparte créditos con Armando Hernández ("El Cesar", "Sr. Avila") como Yair Palomares, Dolores Heredia ("Diablero", "Capadocia") como Antonia, Martín Altomaro ("Historia de un Crimen: Colosio") como Luis, Altair Jarabo ("Por Amar Sin Ley") como Angie y Litzy Dominguez ("Al Otro Llado del Muro") como Mariana.



La serie es escrita por Juan Andrés Granados ("La Ronca de Oro") y Luis Gamboa ("Paquita la del Barrio") y dirigida por Luis Alberto Restrepo ("Bolívar: una lucha admirable", "Alias J.J") y Alfredo Hueck ("Lady in White", "Sunflower"). La producción general está a cargo de Rosmary Muñoz ("Narcos Colombia").



El público puede seguir a Jonathan Islas y PANTAYA a través de sus redes sociales Instagram @JonathanIslasOficial @StreamPantaya Twitter @JonathanIslas @StreamPantaya