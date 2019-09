JLo y Shakira juntas en el medio tiempo del Super Bowl 2020

Se adueñaran el escenario el próximo 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium

La cantante colombiana,y la actriz y cantante estadounidense, han confirmado a través de sus cuentas oficiales de twitter, que ambas compartirán escenario el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium, durante el famoso medio tiempo del Super Bowl. Los tuits fueron replicados por la cuenta oficial de la NFL.Las dos interpretes latinoamericanas será la primera vez que las veamos trabajando en conjunto, aunque hasta al momento no se han dado más detalles de como será la dinámica de su participación.Sin duda, será un evento imperdible. El Hard Rock Stadium se encuentra ubicado en Miami Garden, Florida. Pero no te preocupes si no puedes ir, siempre tendremos la televisión.