Javo Barrera lanza hoy su nuevo disco de jazz "Against the Nullah"

"El disco representa la liberación de mi alma y AHORA ES PROYECTADA HACIA EL MUNDO." Javo Barrera.

Los Ángeles, CA (13 de diciembre del 2019). El baterista mexicano Javo Barrera es considerado como uno de los músicos más prestigiosos como músico de sesión y en vivo y hoy presenta su tercer disco de Jazz fusión como solista. El álbum fue producido por el mismo Javo y el productor John Gibbe. Es un disco que combina el virtuosismo, la simpleza, el jazz contemporáneo, con toques de funk y ese sabor latino que refleja la combinación de géneros y sonidos con los que Javo crea su inconfundible música.

"Against the Nullah" significa ir remando contra el materialismo y la contaminación de la sociedad. El primer sencilo "No Traffic" estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy. El disco incluyé un bonus track llamado into The Sunset con la colaboración de Julia Brite cortesía de Growing soul records.