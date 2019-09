Jaramar, una voz universal

La intérprete, ganadora del Grammy, se presentará el 20 de septiembre en la Sala de Espectáculos del CECUT, con el concierto "Mestizaje".

-Asegura ser una "mexicana universal", el canto es el centro de su vida.



TIJUANA.- Apasionada, multifacética y una "mexicana universal", es como se define Jaramar, quien llegará al escenario de la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, el viernes 20 de septiembre a las 7:00 p.m., para ofrecer el concierto titulado "Mestizaje", una mezcla de sonidos que van desde el jazz, el rock, de lo contemporáneo a lo medieval.

"Es muy representativo del trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera, parte de la idea de que las canciones que llegaron a México con los españoles, la música que se hacía en aquella época en España, está en la base, es la semilla de la música mexicana", expresó la cantante en entrevista vía telefónica para EL MEXICANO.



"Lo descubrí y me di cuenta que es una música que tiene que ver conmigo, es música fresca, popular, viva, de todos los días, apasionada y es la base de nuestra música. Será un concierto en el que con un sonido que ya es mío, porque esa siempre fue la idea, lo que siempre he tratado es tomarla como punto de partida, pero con un lenguaje musical propio, haré un recorrido por esa música tradicional mexicana y la música mestiza, y finalmente mis composiciones", agregó Jaramar.

"Mestizaje" es uno de los tantos proyectos de esta intérprete, que durante tres décadas ha sumado una trayectoria digna de elogios. "Lo que hago tiene que ver con lo que soy, he desarrollado una identidad a través de mi trabajo musical, como mujer mexicana de mi generación, como artista estoy sometida a una cantidad enorme de influencias, desde lo que escucho, lo que se desarrolla en un contexto, eso me nutre, la música contemporánea, popular, la literatura, la palabra hablada, el cine, todo es lo que llega a nutrirme", admitió.

Cada trabajo de Jaramar está respaldado por un trabajo de documentación y asimilación. "Soy una mexicana universal, como muchos que están en nuestro entorno, lo que trato es de hablar desde ese punto de vista, una mexicana que se ha alimentado de la música de otros siglos, que tiene una necesidad grande de hablar de sí misma, quién soy, hablan mucho las canciones que elijo del amor, de la vida, de la muerte, la pérdida, la pasión, eso finalmente es lo que somos", dijo.

Entre la pintura, la escultura y la música, Jaramar ha llevado su carrera; sin embargo, es esta última, la que alimenta su ser plenamente. "Yo de niña no pensé que podía cantar como una forma de vida, quería ser bailarina, vengo de una familia de artistas, iba a ser bailarina y pintora. A los 17 años, cuando estaba en la carrera de danza, me cayó el veinte de que eso no era para mí y dejé de bailar", recordó.

"Yo desde los diez estudiaba canto, pero como una disciplina nada más, sentía que mi voz era lo que me permitía transmitir, lo que me hacía ser, realmente al mismo tiempo que dibujaba y estudiaba diseño yo ya estaba cantando en todos los lados, donde podía, y se fue convirtiendo en el centro de mi vida", añadió.

Su último proyecto discográfico fue "Sueños", en 2017, ahora la artista trabaja en contenido para el futuro. "Siempre voy de a varios proyectos, unos salen primero otros salen después, generalmente abordo un poco de creación, alternado con la búsqueda de material, de investigación, ahora estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con las canciones de enamoradas en la época medieval, de mujeres, que le hablan al mar añorando al amado que se fue por ese mar, eran mujeres que tenían a hombres marineros como amores, y se iban, no sabían si iban a regresar, si las iban a reconocer, son mujeres en dialogo con el mar. Otro es de creación, que tiene que ver con la memoria", concluyó.