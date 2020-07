Jada Pinkett Smith confiesa a Wil que sí tuvo un romance con un joven rapero

Sucedió cuando ellos estaban separados hace 4 años

Tijuana.- Durante una emisión del programa Red Table Talk que ha comandado Jada Pinkett Smith, la última ha sido una de las importantes de su carrera.

Debido al ejercicio de honestidad que realizó con Will Smith, a quien le contó que sí tuvo una relación con August Alsina, quien hace unas semanas reveló dicha información.

La actriz informó que esto sucedió hace cuatro años cuando su matrimonio atravesaba por un "momento difícil" y que, incluso, ella y Smith estaban separados.

Ella y su esposo conocieron al rapero por medio de su hijo Jade. August padecía en aquel momento: "estaba realmente enfermo", comentó Jada.

Según comentó, de primer momento, sólo buscaba ayudar al rapero con su enfermedad.

Aunque reconoció que no estaba con Jada, Will le preguntó: "Y luego, ¿qué hiciste Jada?", a lo que ella respondió sobre cómo evolucionó la relación con el rapero que, en aquel entonces, tenía 27 años: "A medida que pasaba el tiempo me metí en un enredo diferente con August".

Jada aseguró que en aquel momento ella se encontraba lidiando con un proceso personal que la llevó, probablemente, a buscar respuestas en este tipo de dinámica que, al final, le dejó una gran lección: "Tenía mucho dolor y estaba quebrada. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo".

Fue tan cordial la conversación que protagonizó el matrimonio que en varias ocasiones se rieron de lo sucedido y aseguraron que esta situación no provocó ningún conflicto entre ellos.

Con información de HOLA México