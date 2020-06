J Balvin se rió de Shakira en una entrevista y Maluma la defendió

J Balvin se volvió tendencia el día de hoy, después de que múltiples cibernautas hicieran viral una entrevista virtual en la que el cantante se burlaría de Shakira.

Luego de sus declaraciones, las críticas contra el cantante no esperaron, pues, miles de usuarios aseguraron que sus comentarios fuera de lugar son ofensivos para una de las mujeres latinas con mayor éxito en la industria musical.

Todo inició cuando se difundió la entrevista para Billboard, la cual reunió en una videollamada a los integrantes de Black Eyed Peas, Maluma y J Balvin.

En el transcurso de la plática, la conductora le cuestionó a Will.i.am: "¿Con quién tuviste que ser más flexible, con José o Maluma?" a lo que respondió "Fui más flexible con Shakira", refiriéndose al sentido profesional que caracteriza a la artista colombiana.

Sin espera, J Balvin empezzó a reírse de las palabras de Will.i.am; luego de su reacción, Maluma dice: "Hey, amigo, eso no es nada gracioso", con una cara de seriedad.

#JBalvinIsOverParty:

Por quienes cancelan a @JBALVIN por sus comentarios acerca de Shakira en su transmisión con Maluma y Black Eyed Peas. pic.twitter.com/ZRjRumfxqd — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 25, 2020

"Nunca he trabajo con Shakira... supongo que así debe ser", comentó J Balvin entre risas; no obstante, todos los demás artistas presentes se vieron incómodos con sus palabras. "De hecho, he aprendido mucho de Shakira porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar la letra, el sonido, ritmo", agregó Will.i.am para enfatizar que laborar con Shakira es todo un proceso.