J Balvin confiesa que se contagió de Covid-19 y se encuentra en recuperación

Ayer 13 de agosto, en el transcurso del discurso que brindó al momento que se le otorgara uno de los galardones en los Premios Juventud 2020, J Balvin confesó que ganó su batalla contra el covid-19 hace unos días, lo cual impactó a sus seguidores.

El intérprete de música urbana, nominado a 12 distintas categorías en los premios que se llevaron a cabo de forma virtual, recibió su primer premio de la noche y relató desde su domicilio que se encontraba en recuperación de este virus.

"Me siento muy agradecido en este momento, estoy apenas saliendo del COVID-19... Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro".

El reggaetonero no había hablado nada acerca de su situación de salud, inclusive había estado subiendo imágenes en sus redes sociales.

"A todos mis fans, a la juventud, a la gente en general (decirles) que se cuiden, que vean que esto no es un chiste, que, a pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho".