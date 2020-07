Intenso encuentro entre Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West han provocado polémica en las últimas semanas, en esta ocasión, se captó a la pareja mientras discutía a bordo de su vehículo, luego de que hace días el rapero sacara a la luz detalles íntimos de la pareja, como que estuvieron a punto de abortar a su primera hija y el haber comparado a la madre de las Kardashian, Kris Jenner con Kim Jong-un.

Las celebridades se reunieron en Cody, Wyoming, después de una semana de caos, en la que su salud emocional quedó a sabiendas del público.

Durante el primer mitin electoral de West, lloró al compartir un discurso referente al aborto, y recordó dos situaciones vinculadas en su vida, cuando su padre trató de interrumpir el embarazo de su madre y cuando él casi hace lo mismo junto con Kim Kardashian.

Este evento desató múltiples posturas, intercambio de comentarios, críticas, tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación, que evidenciaron el actual estado emocional y mental de Kanye West. Así como sus problemas matrimoniales con Kim Kardashian, quien se vio llorando durante su discusión con West en un sitio público en EE.UU.

Las imágenes fueron captadas fuera de un restaurante de comida rápida en Wyoming, donde el rapero se escondió luego de sus inconvenientes argumentos, Kim viajó el día de ayer para tratar de solucionar sus problemas.

En las fotografías difundidas por TMZ y el Daily Mail, se percibe a los estelares de Keeping Up With The Kardashians hacer una pausa afuera de un Wendy´s y hacer algunas interacciones con sus móviles, hasta que poco después se les ve teniendo una discusión en la que Kim se manifiesta molesta, afectada y derramando lágrimas.

Una fuente informó a People que este encuentro fue especial para la pareja, ya que no habían estado juntos desde hace semanas. "Tan pronto como Kim llegó al rancho, ella y Kanye salieron juntos en su automóvil", enfatizó para la publicación.

"Ella está muy emocionada por todo y también agotada. Se siente muy herida por Kanye. Ha tratado de comunicarse con él varias veces y él simplemente la ignora", indicó la misma persona cercana a la pareja.

"Decidió volar a Cody para hablar con él en persona. Ya no quiere ser ignorada", indicó.

Luego del encuentro, West emitió comentarios en Twitter en los que acusó a su esposa, de tratar de encerrarlo.

"Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer", relató Kanye en el mensaje que ya borró de su red social oficial.

Minutos después, Kim, contestó mediante su cuenta de Instagram, escribió: "Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumentó su trastorno bipolar".

Posteriormente Kanye West se disculpó con ella luego de confesar los detalles de su intimidad: "Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí".