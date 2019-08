Hombre intenta entrar a casa de Taylor Swift para pedirle matrimonio

La cantante no se encontraba en su hogar en el momento

Tijuana, B.C.- De acuerdo a información del sitio TMZ, un sujeto intentó entrar a la casa de Taylor Swift, pero para robar, sino para pedirle matrimonio. El individuo fue detenido cuando intentaba pasar la reja por la policía local, donde fue llevado a la comisaría para que se le practicará un examen mental y así conocer si padecía alguna enfermedad.

Según reportes de la policía, frente a la mansión de Swift, había una camioneta pick up blanca, que resultó ser del mismo hombre que intento pedirle matrimonio. Se piensa que el sujeto estuvo toda la noche rondando por la casa de la cantante, para cuando fuera de día pudiera manifestarle todos sus sentimientos.

La cantante de Shake It Off afortunadamente no se encontraba en su domicilio.