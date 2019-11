Heredero de Playboy se casa con actriz de "Harry Potter"

Al fin dan el paso luego de comprometerse en el año 2015

CIUDAD DE MÉXICO.- El heredero de todo el imperio de Playboy, Cooper Hefner, contrajo matrimonio con la actriz británica Scarlett Byrne, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Por medio de una foto, en donde se ve a la feliz pareja posando a fuera del registro civil de Ventura, ciudad costera de Oxnard, California, Hefner de 28 años de edad anunció su felicidad a todo el mundo.

"Scarlett y yo lo hemos hecho oficialmente legal y no podríamos estar más felices. Saludos a una vida llena de amor, felicidad, aventura y grandes propósitos Sra Hefner", compartió Cooper en su publicación. "Los amo mucho y espero con ansia planificar nuestra celebración de boda en los próximos meses. Te amo Scarlett", añadió.

La actriz mejor conocida por su personaje de Pansy Parkinson en la saga del "Harry Potter" compartió la misma fotografía en su cuenta de la camarita, la cual ya cambió de nombre y se quitó el Byrne para ponerse el Hefner como apellido.

"Cooper y yo estamos emocionados de compartir que nos casamos legalmente. Esperamos planear nuestra boda en los próximos meses, donde lo celebraremos más con nuestros amigos y familiares. Te amo Cooper. Estoy orgullosa de estar a tu lado, como tu pareja, tu amiga y tu esposa. No puedo esperar para seguir construyendo una vida juntos. Mi corazón está lleno y estoy muy agradecida por nuestro amor".

La pareja se comprometió en el 2015, pero hasta ahora dieron el paso importante para unir sus vidas legalmente, aunque en sus redes sociales se ve que ya la compartían.

Entre las imágenes que hay en sus redes sociales se puede ver lo bien que la pasaron en la fiesta de Halloween al disfrazarse de los héroes de Star Wars, Han Solo y la Princesa Leia.

Pero por supuesto, el heredero de Hugh Hefner no podía dejar a un lado el negocio familiar así que también en Instagram ha presumido una imagen en donde se le ve rodeado de las famosas conejitas

