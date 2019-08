Hay planes de boda de Belinda y Lupillo Rivera: Ricardo Montaner

En una entrevista el cantante reveló que sus compañeros planean casarse

Tijuana.- La cantante de pop Belinda y Lupillo Rivera quien se dedica hacer música regional de banda estrecharon su relación durante el programa de televisión 'La Voz'. Hace unos meses fueron captados mientras se besaban lo que confirmo su relación. Sin embargo, ambos no han dado detalles de su relación.



Ahora están nuevamente bajo ciertos rumores y es que el cantante argentino Ricardo Montaner dio una entrevista al programa de TV 'Suelta la Sopa' que la pareja esta en planes de boda."Yo ya lo sabía. Yo me intuía que lo del tatuaje era cierto. Lo del tatuaje fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción durante toda la temporada. Pero todos hablábamos del tatuaje. Cuando vi la foto, no me sorprendió ", aseguró Montaner.Finalmente, compartió que él ya se ofreció para ser el padrino de la boda y hasta cantarles durante su ceremonia matrimonial: "Ya me ofrecí, yo dije que yo estaba listo para ser el padrino de la boda y también para cantarles. Me tienen que invitar primero", reiteró