Green Day y otros artistas harán Conciertos vía streaming esta semana

Varias bandas se conectarán a través de redes sociales para tocar varias de sus canciones

Tijuana.- Varios artistas tanto nacionales como internacionales se han sumado al movimiento de realizar conciertos vía streaming desde sus cuentas personales, conectándose por una hora o más, tocan sus más grandes éxitos e incluso se detienen para leer algunos comentarios de sus fans.

Produciendo una convivencia más intima con su espectador. En esta primera semana de mayo, tenemos algunas fechas que bandas como Green Day, han dado a conocer el día y hora en que se juntarán para presentarse y sobre todo hacer más llevadera la cuarentena.

No te pierdas las siguientes fechas.

Green Day 04/ 05 a las 7:00 pm Youtube

New York Guitar Festival 06/05 - Todo el día Youtube

Norah Jones 07/05 a las 3:00 pm Facebook

The Shows Must Go On! 15/05 a las 13: hrs. Youtube

EDC Las Vegas 15/05 todo el día Sitio web INSONMIAC.COM