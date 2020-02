Gorillaz comparte una imagen en el centro de Saltillo

La banda suele subir en su cuenta de Instagram fotografías donde están los personajes caricaturescos

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda británica Gorillaz ha causado sorpresa entre sus fans luego de que, a través de sus redes sociales, decidió compartir una imagen donde ellos están parados, al estilo del Abbey Road de los Beatles, en un cruce ubicado en el centro de Saltillo.

La banda suele subir en su cuenta de Instagram fotografías donde están los personajes caricaturescos de cada integrante de la agrupación célebre por temas como "Feel Good Inc.", "Dare", "Clint Eastwood" y "19-2000".

La imagen que encantó a los mexicanos no habría sido producida por algún miembro de la banda, sino por un fan, pues no forma parte de sus últimas publicaciones sino está colgada en sus historias de la red social.

Gorillaz es una banda conformada por 1998 que inmediatamente ganó seguidores en México por sus temas y al no mostrar su rostro, sino dibujos de ellos en sus videos. La última vez que los británicos vinieron a México fue en 2018, ocasión que cuando sus boletos salieron a la venta se agotaron en cuestión de menos de 10 minutos, por lo cual sus seguidores reclamaron.

Ante esto, hubo sitios de reventa como StubHub que los ofrecía, pero por precio estratosférico de 22 mil pesos. Durante el concierto, los oriundos de Essex al subir al escenario del Palacio de los Deportes, como parte de su "The now now world tour", se llevaron todos los aplausos.