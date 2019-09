Frida Sofía se vuelve a lanzar contra su mamá y su ex pareja

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13.- Luego de que en su última entrevista Alejandra Guzmán manifestara su interés por reconciliarse con Frida Sofía, ha sido la hija de la cantante quien volvió a mostrar su rabia contra la cantante y manifestó: "Preferí abortar que darle (al bebé) un padre trepador y una abuela golfa".

Frida realizó una serie de comentarios en Twitter, donde decidió defenderse de todas las personas que la critican por haber abortado al bebé que esperaba con el modelo Christian Estrada, quien según Frida, tuvo una relación más que cercana con su famosa madre.

"Jamás le haría pasar un infierno a un ser que no se lo merece. Ya quieren el pinc%& baby shower con el asco de trepador y la golfa de la abuela", señaló en el escrito.

Además, aseguró: "Yo no quise ser cínica y egoísta como ´mi mamá´ porque tengo muy claro que el parir no te hace madre y si yo no me considero lo suficientemente segura, capaz y sobre todo sana para tener a un HIJO NO LO VOY A HACER".