Frida Sofía prepara un nuevo proyecto

Se dará a conocer este proyecto más adelante a través de sus redes sociales

CDMX, México. - Desde hace meses la hija de la famosa cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, se ha viste envuelta dentro de la farándula por su carrera en el modelaje y además protagonizar una pelea con su madre lo cual terminó separandola gradualmente de su familia.

El reflector nuevamente posa para la modelo gracias a un proyecto que dio a conocer a través de sus redes sociales, este se trata de una autobiografía de ella producido por ella misma.

"Dicen que hay un documental o un libro sobre mí. En realidad es un clip que hice en mi teléfono. Por fortuna, he documentado todo, tengo vídeos de chiquita hasta ahorita". dijo la hija de Alejandra Guzmán quien dice haber pensado y reflexionado remarcando lo siguiente: "Me siento mejor, he podido superar esa etapa fea, pero valiosa que me ayudó a sobrevivir y también me enseñó que a veces la gente no tiene madre".

La modelo aseguró asegura que todo lo ocurrido lo toma como experiencia para crecer de manera personal, aseverando que no busca aceptación o elogios, solo relatar sin ofender a terceros.



Para concluir, Frida Sofía arremetió contra sus rivales y adelantó que dicho proyecto no tiene fines de lucro, que en lugar de eso ella busca cumplir un papel como redactora y productora.