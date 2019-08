Frida Sofía menciona que se convertirá en "lesbiana"

Por todas las decepciones amorosas que ha tenido com hombres

Tijuana, B.C.- La polémica hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía mencionó en una entrevista para un canal de YouTube, que se convertirá en lesbiana, por todas las decepciones que ha tenido con hombres, así que aprovechó el espacio para lanzar un comunicado a las mujeres:

Si hay alguna lesbianaque esté interesada en mi... mi amor yo ya no quiero hombres

En la entrevista para el canal Chisme No Like dice que todos los hombres con los que se ha involucrado en una relación son "pedinches", y por ello está en "very team Frida, team femini".

Asevera que quiere ser lesbiana por un momento, a lo cual la conductora le menciona que no puede tomar decisiones así de rápido, termina Frida Sofía respondiendo: "Es que nadie tiene huevos"