Frankie Muniz va a ser papá

El tiempo no pasa en balde. Muchos años después de despedirnos de Frankie Muniz por su trabajo en "Malcolm in the Middle" ("Malcolm el de Enmedio", en español), ahora el actor nos ha dado la sorpresa de que crece la familia, pero no es la de la pantalla chica que cerró con la espera de un nuevo bebé de Louis y Hal sino la suya, pues su esposa Paige Price está embarazada.

Ha sido a través de redes sociales donde ambos compartieron la buena nueva con sus fans a través de un clip simpático, donde muestran la sinergia y cariño que hay entre ambos.

En el clip que en youTube cuenta ya con más de 14 mil vistas y decenas de comentario donde se muestran emocionados por la nueva etapa en la vida del actor, la pareja está en un campo abierto disfrutando, bailando y abrazándose.

De momento la música de fondo se interrumpe ylanza un mensaje en el que mencionada que durante los últimos cuatro años y medio él y su esposa han experimentado muchas cosas juntos tales como viajar alrededor del mundo.



"Mientras nosotros creemos que son los pequeños momentos en medio de los grandes los que te hacen feliz, nada se compara con la primera vez que escuchas los latidos del corazón de tu pequeño", afirmó el actor que durante siete temporadas interpretó a Malcolm.

"En el segundo que escuché ese latido, la realidad se instaló. Estaba tirando nombres de bebés y eligiendo carreras para el futuro", agregó.



Por otro lado, Paige comentó que cuando se enteraron ambos estaban en un estado de incredulidad, pues aunque sabían lo que querían también tenían entendido que sus posibilidades eran bajas.



Recordemos que fue en marzo pasado cuando Frankie Muniz se casó luego de años de conocer a Paige. Incluso habían anunciado su compromiso en 2018, durante el Día de Acción de Gracias, pero fue con los últimos días del invierno que los dos decidieron unir sus vidas en matrimonio.