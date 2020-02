Filtran audios en los que Amber Heard admite haber golpeado a su ex esposo, Johnny Depp

Los audios se obtuvieron de una fuente cercana a ellos.

Tijuana, B.C.- Tras la ruptura y acusaciones que Amber Heard hizo hacia Johnny Depp, Daily Mail sacó a la luz unas grabaciones en donde pondría en total desventaja a la ex esposa del famoso actor.

En ellos se aprecia cómo ella afirma haber golpeado al que fue su esposo.

"Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba golpeando, no dando un puñetazo. Bebé, no estás perforado", dijo Amber Heard.

Además, se presencia cómo el actor intenta parar la pelea aquella noche.

Cabe resaltar que el 23 de mayo de 2016 Heard obtuvo una orden de restricción contra él tras acusarlo de maltrato.

Sin embargo, años después Depp demandó a Amber por $50 millones por difamación por un artículo de opinión que escribió sobre él.