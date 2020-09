Festival Internacional de Cine de Morelia 2020 tendrá versión híbrida

Como está ocurriendo en gran parte del mundo debido a la pandemia por el Covid-19, la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Morelia tendrá versión híbrida, con funciones presenciales y de forma virtual.



Esta mañana de viernes, el certamen que se realizará en la última semana de octubre dio a conocer las más de 90 producciones, entre corto y largometrajes, que formarán parte de su programación.



Esta será la primera vez que el FICM (por sus siglas) sólo tendrá cinco días de actividades, la mitad de lo que contabiliza normalmente.



Entre los títulos en competencia se encuentran las ficciones "Sin señas particulares", que previamente competirá en San Sebastián y "Blanco de verano", recién ganadora en el festival de Lima.



También están "Amalgama", una historia de dentistas interpretados por Manolo Cardona y Miguel Rodarte; "La diosa del asfalto", de Julián Hernández, ubicada en los 80´s y "Todo lo invisible", con Bárbara Mori.



La sección de largo de ficción se complementa con "¡Ánimo juventud!" de Carlos Armella; "Fauna", de Nicolás Pereda; "Fuego adentro", de Jesús Mario Lozano y "Ricochet", de Rodrigo Fiallega.



"Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes al festival y el fiel cumplimiento de los protocolos sanitarios, este 18º FICM, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre, se desarrollará en una versión híbrida de cinco días, con funciones presenciales en la ciudad de Morelia y funciones virtuales gratuitas a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino", informó el festival en un comunicado.

En la sección de Largometraje Documental se eligieron 11 títulos, entre ellos "Ciudad", una co dirección entre Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez y Carlos F. Rossini y "Cosas que no hacemos", elegido anteriormente por festivales de Francia, Inglaterra y Canadá.

También se encuentran "La mami", sobre una mujer que trabaja en un mítico centro nocturno de la capital mexicana y Yermo, de Everardo González.

Otros títulos son "Las flores de la noche", "Kuxlejal", "No son horas de olvidar", "Non western", "Tu´ un Savi" y "499".

Entre los 60 cortometrajes mexicanos se leen "L´ amour est aveugle". "Une histoire de Boris Vian", dirigida por Edgar San Juan, ex subsecretario de Desarrollo Cultural del gobierno federal; Wheels, de Roberto Fiesco y Refugio, de Tamara Yazbek Bernal.

En el comunicado el FICM destaca la presencia femenina en sus diversas etapas.

"De 729 trabajos inscritos, el 24% fueron realizados por directoras (176). En la Selección Oficial del 18º FICM, 38% de los trabajos fueron dirigidos por mujeres", establece.