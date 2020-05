Festival da la oportunidad "Detrás de la montaña"

El evento fílmico está constituido por recomendaciones de más de una decenas de festivales del orbe

CIUDAD DE MÉXICO. - A la película "Detrás de la montaña" la frenó el Covid-19 estrenada en diciembre pasado, seguía en cartelera y le quedaban funciones en la capital mexicana cuando los cines cerraron.

Pero desde el martes millones de personas tendrán acceso gratuita a ella al estrenarse en We Are One: A global Film Festival, certamen que va abierto en YouTube.

El evento fílmico está constituido por recomendaciones de más de una decenas de festivales del orbe como Berlín, Cannes, San Sebastián, Sundance y Guadalajara, certamen último que la envió.

"Sin duda nos hubiera gustado seguir paseando con la película, pero nos tocó hacerlo de esta forma y la posibilidad de estar ahí es increíble", dice Tania Benítez, una de las productoras del largometraje.

"Detrás de la montaña", ópera prima de David Romay, cuenta la historia de un joven (Benny Emmanuel, La CQ) quien tras la muerte de su madre, decide buscar a su papá quien los abandonó (Gustavo Sánchez Parra, Amores perros) para asesinarlo.

El año pasado Benítez, productora de "Vuelven" y "La boda de Valentina", se convirtió en la primera latina menor de 30 años en ingresar a la Producers Guild of America, asociación que representa a productores de tv, cine y nuevos medios en el país del Norte.

El "We Are One" también permitirá que la gente done a diferentes organizaciones que atiende a los afectados por el Covid-19.

Por parte de México y siendo la propuesta del Festival de Cine de Guadalajara, serán exhibidos el documental 45 días en Jarbar, así como los cortometrajes "Los gatos", "Cerulia" y "32_RBIT".

"Se siente increíble, el sueño es estar en festivales y ahora esto nos permite estar en uno alrededor del mundo, es increíble poder compartir esta experiencia", subraya Benítez.