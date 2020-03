Fallece ícono del country Kenny Rogers

Durante la noche del 20 de marzo fallece cantante country

Kenneth Ray Kenny Rogers ganador de tres premios Grammy y cara del género Country, fallece hoy a los 81 años el día 20 de marzo aproximadamente entre las 22:50 y 23:00 horas en su hogar en Sandy Springs (Georgia).









El cantante fue intérprete de "The Gambler" y "Coward of the county" que en su momento fueron un hit dentro del género. Kenny Rogers fue protagonista de la película "The Gambler," basado en su canción.





Su familia pese a la contingencia de COVID-19 le realizará un homenaje.