Fallece el músico estadounidense Daniel Johnston

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11.- El músico y artista visual Daniel Johnston falleció a los 58 años de edad.

Johnston sufrió un ataque al corazón, de acuerdo al mánager del músico.



Daniel Dale Johnston nació el 22 de enero de 1961 en Sacramento, California, en sus inicios estableció la temática que llevarían casi todas las letras de sus canciones, sobre el amor no correspondido y en historias fantasiosas que involucraban a personajes como Casper y el Capitán América.



A lo largo de casi 35 años grabó 18 discos, entre ellos "Hi", "How Are You", "Respect", "Merry Christmas" y "Don't Be Scared".

En 2015 se estrenó el documental "The Devil and Daniel Johnston", que trata sobre un estudio de lo que fue su vida.