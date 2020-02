Facundo y sus 5 momentos polémicos en la tv

Oscars 2020, Super Bowl 2019, Laura Bozzo, manifestación e ir desnudo por la calle, han sido algunos ejemplos.

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de su carrera el conductor Facundo ha llamado la atención por su peculiar estilo del humor y por protagonizar momentos que no siempre lo han dejado bien parado.

Tal como lo hizo la noche de este domingo en la entrega de los Oscar, donde se volvió viral su entrevista al director de "Parásitos" Bong Joon-ho, Facundo tiene otras controversias o "metidas de pata".

--Oscar 2020

El conductor formó parte de la cobertura que la televisora Tv Azteca realizó en la alfombra roja del Oscar. Al tener frente a sus micrófonos al multipremiado director coreano Bong Joon-ho imitó por unos segundos los sonidos del idioma y dijo "hola" en coreano.

Aunque el director no reaccionó de manera negativa en redes sociales las críticas llovieron y Facundo fue tachado de racista.

--Super Bowl 2019

Facundo estuvo presente en la conferencia de prensa que Tom Brady dio previo al super bowl y, como un reto que tenía con la también conductora Inés Sainz, al tomar el micrófono le cantó "We are the champions", de Queen.

Al finalizar la canción se puede ver que Facundo es invitado a salir de la conferencia y el momento provocó reacciones en redes como Twitter donde el famoso no dudó en defenderse.

"¿De verdad hay gente que piensa que fue terrible cantarle una canción a Tom Brady? Agarren la onda, todo es igual en estos eventos, ¿por 30 segundos de diversión, buena vibra se ponen tan erizos? Dejen de hacerse los políticamente correctos, dan hueva", escribió.

--Pleito con Laura Bozzo

Cuando la conductora llegó a Televisa comenzó una serie de dimes y diretes con Facundo, incluso él aseguró que ambos no cabían en la misma empresa "¿Te vas tú o me voy yo? Está bien, me voy yo", escribió en su Twitter.

Facundo también habló sobre el trabajo de Bozzo asegurando que era denigrante "por un lado hace labor social y por otro lado enseña a la escoria. Su propuesta denigra a la banda".

Ante el ruido que había entorno a ellos en una participación de Bozzo en el programa "Miembros al aire" decidió mandarle un beso al conductor.

--Manifestación desafortunada

En 2007, con la intención de defender los derechos de las bailarinas exóticas, el conductor convocó a un mitin en el Monumento a la Revolución que lo llevó a ser detenido por trifulcas y alteración del orden público por lo que el conductor pasó 12 horas en los separos.

--Desnudo por la ciudad

A principios de 2011 el conductor también fue detenido por faltas a la moral. Al cumplir una apuesta de futbol en la que perdió su equipo, Pumas, Facundo tuvo que salir desnudo y correr sobre Reforma portando la bandera de Monterrey.