Evanescence lanza "Use my voice"

Himno de empoderamiento en el que participan potentes voces femeninas del Rock.

Taylor Momsen, Lzzy Hale, Lindsey Stirling y Sharon den Adel, entre otras, colaboran en el nuevo sencillo del próximo álbum de la banda, The Bitter Truth

Evanescence reclutó a algunas de las mejores mujeres rockeras para la grabación de "Use My Voice", el nuevo single de la banda, que hoy se estrena. La canción, escrita para celebrar el poder de hablar con el fin de promover un mundo más justo, une la voz de Amy Lee con las de:

Taylor Momsen de The Pretty Reckless

de The Pretty Reckless Lzzy Hale de Halestorm

de Halestorm La violinista Lindsey Stirling

Deena Jakoub de la banda de rock Veridia (amiga desde hace mucho tiempo de Amy y coautora de la canción)

de la banda de rock Veridia (amiga desde hace mucho tiempo de Amy y coautora de la canción) Sharon den Adel de Within Temptation (banda de rock europea)

de Within Temptation (banda de rock europea) Carrie y Lori Lee, hermanas de Amy

hermanas de Amy Amy McLawhorn, esposa del guitarrista de Evanescence, Troy McLawhorn

La canción es parte de la campaña HeadCount, con la que se impulsa a los estadounidenses a informarse sobre las alternativas para ejercer su voto en esta época de pandemia, para ello se creó la página UseMyVoice.org.

"Use My Voice" llega después de "Wasted on You" y The Game is Over", sencillos que preceden el lanzamiento de The Bitter Truth, primer disco de la banda con material inédito en una década.

LINDSEY STIRLING

PRESENTA

"WHAT YOU´RE MADE OF" FT. KIESZA

PARA CELEBRAR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL JUEGO AZUR LANE

Lindsey Stirling se une al segundo aniversario del juego Azur Lane y lanzó un nuevo tema musical llamado "What You're Made Of" ft. Kiesza.

La canción tiene una vibra heroica y te sumerge de inmediato en el clímax de la dramática guerra naval que tiene lugar en el mundo de Azur Lane. La épica melodía y el lirismo conmovedor tocarán el corazón de todos los fanáticos.

"What You´re Made Of" ft. Kiesza está disponible aquí "What You´re Made Of" ft. Kiesza combina perfectamente con la visión del mundo de Azur Lane, que se basa en un planeta cubierto de agua que enfrenta el ataque de misteriosos enemigos llamados Siren. Todas las facciones de batalla se unen y crean una organización llamada Azur Lane y luchan para proteger este hermoso mundo.

"Escribí la canción para cuando sentimos que no somos lo suficientemente fuertes", comparte Stirling. "Y esos son los momentos más importantes en los que tenemos que profundizar y recordarnos de qué estamos hechos".

ROZZI VUELVE CON SU NUEVO SENCILLO "BEST FRIEND SONG"

Rozzi regresa oficialmente hoy con su nuevo sencillo "Best Friend Song", que es lanzado a través de S-Curve Records. Escrito por los colaboradores Charlie Snyder (Machine Gun Kelly, Bebe Rexha, G-Eazy) y Zak Waters (Betty Who, JoJo, SHINee), y coproducido por el mismo Waters, Steve Greenberg, Michael Mangini y los hermanos Jack y Ryan Metzger, el tema es considerado un himno pop dedicado a la amistad de por vida.

"Best Friend Song" está disponible aquí"Comenzó como un tributo a mi amistad con Tatti y para hacerla reír. Vivimos juntas durante la universidad y más allá, pero se iba a mudar con su novio, así que fue el final de una era. No quería escribir una canción triste, quería algo algo divertido pero ni por un momento imaginé que terminaría siendo mi primer single. Cada línea es una broma interna. La canté para avergonzarla en un show en Nueva York. Probablemente sea la canción de amor más auténtica que he escrito", cuenta la cantante y compositora, quien en el 2018 lanzó su primer disco, Bad Together.

Un fondo musical impredecible enmarca el timbre de blues de Rozzi, respaldado por el ritmo resplandeciente y armonías al estilo gospel.

Disfruta el lyric video de "Best Friend Song" Rozzi (Credit: Oscar Ouk)