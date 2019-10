Eugenio Derbez tiene "un poquito de temor" de venir a México

Debido a la inseguridad que se vive en el país

Hace unos días, el actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez se hizo tendencia en Twitter. Luego de haber hecho unas declaraciones en el programa de farándula de "El Gordo y la Flaca". Cuando el periodista le preguntó si sentía inseguridad en venir a la Ciudad de México, el respondió que en una ocasión intentaron asaltarlo y que sentía que había más violencia."Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad"Recordemos que Eugenio y su familia llevan varios años viviendo en Estados Unidos. Los usuarios se sintieron ofendidos y hubo quienes apoyaron sus palabras. La familia Derbez recientemente estrenó su show en Amazon Prime. El reality show es sobre el viaje que tuvo en familia cuando fueron de vacaciones a Marruecos.