Estrenos de Agosto en Amazon Prime

Amazon Prime Video da a conocer el nuevo contenido que llegará a Prime Video México

1 de agosto

24. Acompaña a Jack Bauer a acabar con los complots terroristas y salvar a la nación del desastre, en las 8 temporadas de la monumental serie, 24. Intentos de asesinato presidenciales, detonaciones de armas de destrucción masiva, bioterrorismo, ataques cibernéticos, así como conspiraciones que tratan con la corrupción gubernamental y corporativas son algunas de las misiones que te mantendrán intrigado de principio a fin.

2 de agosto

True Story Avec. No te pierdas el estreno de True Story Avec, en donde un grupo de comediantes YouTubers se encuentran con celebridades con el objetivo de compartir anécdotas realmente increíbles. Estos YouTubers presentan estas historias reales agregando un toque inesperado de su propio humor. Esta serie es en un formato sin precedentes en el que la ficción y la realidad se entrelazan para brindarte una experiencia original y divertida.

3 de agosto

Bandish Bandits. La cantante clásica india Radhe y la estrella del pop Tamanna. A pesar de sus personalidades contrastantes, los dos "emprendieron juntos un viaje de autodescubrimiento para ver si los opuestos, aunque podrían atraer, también pueden adaptarse e ir a largo plazo.

7 de agosto

Arkansas. Kyle y Swin viven a las órdenes de un capo del narcotráfico con sede en Arkansas llamado Frog, a quien nunca han conocido. Pero cuando un acuerdo sale terriblemente mal, las consecuencias son mortales. Dirigida por Clark Duke en su debut como director, a partir de un guión de Duke y Andrew Boonkrong. Está protagonizada por Liam Hemsworth, Duke, Michael Kenneth Williams, Vivica A. Fox, Eden Brolin, Chandler Duke, John Malkovich y Vince Vaughn. Está basado en la novela Arkansas de John Brandon.

Diego Luna te guarda un lugar en la mesa en Pan y Circo

Se testigo de los menús de algunos de los mejores chefs de México, que acompañarán una charla amena entre expertos y diferentes personalidades, moderada por el actor. Cada capítulo cubrirá un tema de suma importancia para el país y para el mundo entero. Para abordar estos temas, la comida de seis reconocidos chefs, también se integrará al episodio, poniendo el pan, como preámbulo al circo. Consta de 7 episodios de una hora, cada episodio tendrá la presencia de un chef y de cinco invitados diferentes y se estrenaran tres el primer día y dos las siguientes semanas.

Stumptown. La serie está basada en los cómics del mismo nombre, de Greg Rucka, Matthew Southworth, y Justin Greenwood, y adaptada para la televisión por el escritor y productor Jason Richman. Trata de una veterana de la Marina ingeniosa se convierte en investigadora privada en para resolver problemas en los que la policía no puede involucrarse al mismo tiempo lucha por sobrevivir y cuidar a su hermano con síndrome de Down. También enfrenta constantemente su trastorno por estrés postraumático desde su época como Marine en Afganistán, donde trabajó en la inteligencia militar hasta que fue herida por una explosión que mató a su novio y exnovio de la infancia.

Conoce la divertida historia de Boyz in the Wood

Cuatros adolescentes tienen la oportunidad de cambiar sus vidas al completar el viaje del Premio Duque de Edimburgo a través de sierra de Escocia. Al mismo tiempo, intentan escapar de un misterioso cazador y la unidad de policías de Highlands se encuentra detrás, fallando espectacularmente en brindar asistencia. Es una historia histérica y desenfrenada que lleva al público a un viaje divertido y entretenido de la adolescencia y el crecimiento.

Vive el sueño de ser una estrella de rock en Casi Leyendas.

Tres amigos separados que se ven obligados a reunirse en con banda de rock que en su juventud estaba a punto de ser famosa, pero por razones misteriosas, nunca tuvieron éxito. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y, de paso, intentar solucionar sus catastróficas vidas.

No te pierdas la seria más atrevida, Dos más dos, unacomedia dramática argentina.

Diego y Emilia forman feliz matrimonio en el que pronto se les abrirá un mundo de posibilidades frente a ellos. Gracias a unos amigos conocen el movimiento 'swinger', o más conocido como el intercambio de parejas, que les enseñará un tipo de fiestas donde las personas no piensan en sus relaciones actuales sino con quién les gustaría estar en ese momento. Y dicho y hecho, una aventura sin resentimientos que busca solo el placer con total libertad y sin pudores. Poco a poco descubrirán facetas suyas que ni siquiera ellos mismos podían imaginar. Una historia de deseo, libertad, pudor y celos, con situaciones tan disparatadas como inconcebibles pero que se irán abriendo paso en sus mentes hasta convertirse en todo un reto.

Vive la pasión con El Futbol O Yo

Trata sobre como la pasión de Pedro por el fútbol sobrepasa la de la mayoría de los mortales: es un adicto total al fútbol, una pasión que está arruinando su vida matrimonial. Tanto que Verónica, su mujer, comienza a ver insostenible el que su marido dedique la mayor parte de su tiempo al fútbol y nada a la pareja. Pedro pierde su trabajo. Así que Verónica le da un ultimátum a su marido: si Pedro quiere volver con ella, deberá elegir entre el futbol o ella y rehabilitarse de su adicción, haciendo un cambio drástico en su vida.

Conoce la historia de Gilda

La vida íntima y poco conocida de Miriam Alejandra Bianchi, quien se convirtió en ídolo de la canción popular argentina bajo el nombre artístico de Gilda (en honor al personaje de Rita Hayworth), en un filme que rescata su autenticidad, su carisma y la reivindicación de los derechos femeninos en sus canciones durante dos etapas de su vida: una, que muestra a Gilda cuando era niña y adolescente junto a su padre, inspiración artística de la cantante; y la otra en su madurez, cuando decide comprometerse con su propio sueño y hacerlo realidad, incluso enfrentando a representantes que quisieron aprovecharse de su creciente popularidad e intentaron cortarle la carrera.

Hilo Rojo

Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Utilizando esta leyenda oriental como premisa narrativa se presenta la historia de 2 personas que se enamoran al instante al conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. Años después ambos han formado una familia y viven felizmente casados, pero el destino los reúne de nuevo, poniendo en jaque sus valores y creencias acerca del amor.

Me casé con un boludo

Una actriz desconocida se enamora de un actor famoso. Después de casarse, se da cuenta de que se ha enamorado de un personaje que interpreta su futuro esposo y no de la persona real. Es una comedia romántica argentina dirigida por el realizador de Buenos Aires Juan Taratuto, autor de otros conocidos títulos del género en su país como "No sos vos, soy yo" o "¿Quién dice que es fácil?". En esta ocasión, la cinta caricaturiza al modelo de actor estrella y bromea con la idea de que en las parejas hay que mentir para que todo vaya bien.

Si quieres tener una tarde llena de misterio, Los que aman. Odian es ideal para ti.

El Dr. Huberman llega a la sección de hoteles de Bosque de Mar en busca de una soledad deliciosa y fructífera. Poco se imagina que pronto se verá involucrado en las complejas relaciones que han estado tejiendo los habitantes del hotel.

Descubre el lío en el que está implicado. Te mantendrá con los ojos abiertos con una historia llena de misterio.

Llega también Los 80, serie que muestra los acontecimientos de esa época que han marcado la historia de Chile, contados por una familia típica chilena.

En plena dictadura de Pinochet hay diversos sucesos históricos ocurridos en Chile, durante la década de 1980. Algunos ejemplos son: la gran crisis económica de 1982 y el terremoto de Santiago de 1985. Los sucesos son mostrados y narrados desde el punto de vista de una familia santiaguina de clase media típica de esos años.

14 de agosto

Dark Waters. Un abogado corporativo comienza una demanda ambiental contra una empresa química que expone una larga historia de contaminación. El caso conecta las muertes y enfermedades con la empresa de fabricación de productos químicos de una de las empresas más grandes a nivel mundial. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad. La película está basada en el artículo del periódico The New York Times de 2016 "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare".

Malcom in the Middle

Traemos para ti Malcom in the Middle, la mega popular serie que aborda los divertidos problemas y situaciones de una familia en la que Malcolm, uno de los hijos, parece ser el único sensato... o al menos el único que da señales de cordura. Malcolm tiene dificultades para hacer frente a su vida familiar, pero tiene más problemas con los que lidiar cuando comienza a recibir un tratamiento especial en la escuela después de ser diagnosticado como un genio intelectualmente avanzado. Tendrá que hacer frente a sus problemas en la escuela y a las batallas organizadas por sus hermanos en casa; en un continuo y confuso debate entre la niñez y la adolescencia. Si no has visto el papel que lanzó al estrellato a Bryan Cranston, no te puedes perder esta serie.

16 de agosto

Backseat Driver. Un banquero se convierte en el blanco de la furia de su chofer, pero ¿es la dinámica de poder en estas cuatro ruedas lo que se ve a simple vista?

18 de agosto

Prime Rewind: Inside the Boys. El aftershow de The Boys temporada 2, se llama Prime Rewind: Inside The Boys, será presentado y producido por Aisha Tyler, quien también se desempeñó como moderadora del panel Comic-Con @ Home. Los episodios de Prime Rewind: Inside The Boys estarán disponibles inmediatamente después de cada episodio de la temporada 2 de The Boys, que se transmite semanalmente. En cada episodio los miembros del reparto, el equipo creativo y otros invitados especiales se unirán a Tyler mientras analizan los eventos que se desarrollan en cada episodio.

20 de agosto

Kim Kardashian West: The Justice Project. Este documental exclusivo de dos horas sigue a Kim Kardashian West mientras usa su plataforma pública masiva para abogar por la reforma de la justicia penal en Estados Unidos. En junio de 2018, Kim usó su influencia global para ayudar a convencer a la Casa Blanca de otorgar clemencia a Alice Marie Johnson, una bisabuela que cumple una condena de cadena perpetua de más de 25 años como delincuente no violento por primera vez. Al mismo tiempo explora los casos individuales de Dawn Jackson, Alexis Martin, Momolu Stewart y David Sheppard. Te ofrecemos una mirada profunda de la lucha de Kim para lograr un cambio significativo mientras trabaja junto a expertos legales para tratar de liberar a aquellos que cree que han sido sentenciados injustamente.

21 de agosto

My Chemical Hearts. Prepárate para una historia de amor que no es como todas. Esta producción Amazon Original está basada en la novela del mismo nombre, Krystal Sutherland y protagonizada por Lili Reinhart y Austin Abrams. Sumérgete en la historia de Henry Page, quien conoce a Grace Town... alguien que no se parece en nada a quien Henry imaginó como su primer amor.

27 de agosto

My Spy. Un duro agente de la CIA, que no le pide nada a los grandes héroes de acción, se encuentra a merced de una niña de 9 años, cuando es asignado a una operación encubierto para vigilar a su familia. Una comedia para todos, llena de acción y risas. Dave Bautista es JJ y Chloe Coleman es Sophie y están listos para divertirte este mes de agosto.

28 de agosto

Pacto de Fuga. Basada en una historia real que aconteció en 1990, en donde 49 prisioneros políticos intentan escapar a través de un túnel que llevó 18 meses cavar. Este caso se conoció como "Operación Éxito" y buscaba liberar a presos políticos que llegaron ahí durante la dictadura de Pinochet, por atentados en contra del dictador. Es una emocionante película, dirigida por David Albala, que te mantendrá al filo de tu asiento.

29 de agosto

The Meg. Un grupo de científicos en la Fosa de las Marianas, encuentran más de lo que habrían deseado, cuando se topan con el depredador marino más grande que haya existido sobre la Tierra: el Megalodón. Únete a Jason Statham en esta lucha implacable en contra de un depredador que no había visto la superficie en millones de años.

31 de agosto

Sons of Soil: Jaipur Pink Panthers. En este documental basado en el equipo de Kabaddi, un deporte de contacto, originario de la India y poco conocido fuera de la región, seguimos la historia de los Pink Panthers de Jaipur, un equipo de la liga profesional de Kabaddi, cuyo dueño es el actor Abhishek Bachchan y que están determinados a retomar la gloria que tuvieron al ser los primeros campeones de la liga en el 2014.

All or Nothing: Tottenham Hotspurs S1. La serie de documentales deportivos de Amazon Prime Video, All or Nothing, está de regreso con el equipo de la Premiere League Tottenham Hotspur. Adéntrate en la emocionante temporada 2019-2020, trayendo situaciones nunca antes vistas detrás de los vestidores y de los atletas que forman parte de este formidable equipo.