"Este vídeo está dedicado al contacto físico": Harry Styles lanza su video "Watermelon Sugar"

Un video con escenas tropicales y refrescante que hacen alusión a un tema tabú

Tijuana.- El cantante británico Harry Styles, esta de vuelta a la escena musical con el estreno de su video y canción "Watermelon Sugar", un mensaje que rompe con el tema tabú; la masturbación femenina.

El video comienza con el mensaje: "Este vídeo está dedicado al contacto físico". Styles ha construido su propia esencia como solista después de haber permanecido por algunos años en la boyband de One Direction.

Rodeado de mujeres y sandías en un ambiente de playa, ha recibido buena aceptación por parte de sus fans ya que en menos de 2 horas de su lanzamiento ya cuenta con medio millón de vistas.

Las escenas fueron grabadas en Malibú, California, mismo lugar donde se grabo el video musical "What makes you beautiful" de la banda One Direction y donde Harry era miembro , por lo que sus seguidores no evitaron sentir gran nostalgia al recordarlo en sus inicios.

Medicine es sobre el sexo oral masculino y Watermelon Sugar sobre el femenino (o de la masturbación femenina) pero que sean temas sexuales nO TE DA DERECHO A SEXUALIZARLO. #WatermelonSugar pic.twitter.com/8qxCEa27zI — Flor de pelotuda?? (@thattwildflower) May 18, 2020

Harry Styles rompiendo el tabú de la masturbación femenina en su video, staneo a la gente correcta#WatermelonSugar pic.twitter.com/Ou3YKloIpY — ?????????? (@pilotsglows) May 18, 2020

El 2020 iba a ser un año cargado de conciertos por todo el mundo. Pero Harry Styles, al igual que muchos de sus compañeros de profesión, se ha visto obligado a posponer todos sus viajes debido al coronavirus.