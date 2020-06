En entrevista con El Mexicano, Gladys Ramos habla acerca de su libro "Véndelo todo desde tu celular"

En entrevista exclusiva con El Mexicano, la reina del whatsapp, Gladys Ramos comparte información acerca de su libro "Véndelo todo desde tu celular" y habla acerca de la nueva era digital.

La reconocida sonorense platica acerca de su más reciente proyecto, en el cual se encuentran las mejores estrategias y técnicas para obtener el éxito vendiendo cualquier producto o servicio sin necesidad de acudir a una oficina, o mejor aún, sin tener que levantarse de la cama.

¿Por qué la corona?

"Gladys fue la primera persona que empezó a vender en toda latinoamérica cursos vendiendo desde whatsapp, entonces, la gente me conoce como la reina del whats, entonces, en más de 14 países en los que yo he estado mis conferencias, que he estado dando cursos a empresas particulares, la gente cuando me subo a un escenario tengo que subirme con la corona porque si no la gente misma me dice ¿y la corona? " comparte.

Ramos mediante su libro y sus conferencias, invita a las personas a integrarse a la era digital, a vender sus productos o servicios por medio de internet, de whatsapp.

Además gracias al "bendito covid" como lo dice Gladys, los compradores se sienten aún más confiados al momento de adquirir sus pedidos, pues, además de ser una forma práctica y sencilla, es segura, ya que no hay motivo por el cual salir de su hogar.

¿Quiénes pueden emprender?

La reina del whatsapp, asegura que cualquier persona puede lograr sus metas con este innovador negocio, solo es cuestión de no quedarse de brazos cruzados y aprender.

Además, menciona que las personas mayores de 40-45 años, posiblemente no estén tan relacionadas con la tecnología como las nuevas generaciones, sin embargo, para Gladys no sería impedimento para avanzar, pues, ella revela las estrategias y ejemplos para manejar las redes y emprender el negocio soñado.

¿Qué es lo que te falta hacer para generar más dinero desde casa?

Si no cuentas con algún producto o servicio y no sabes qué vender, "busca algún proveedor, alguien que venda algo y dile: yo te puedo ayudar a venderlo, entonces tú te conviertes en un intermediario entre el vendedor y el comprador y tú te estás llevando una comisión." comparte.

Para aquellas personas que durante esta cuarentena o desde antes ya tengan la idea de emprender un negocio pero por azares del destino no ha logrado concretarse, Gladys Ramos sugiere que "busca algo que te apasione vender, algo que te dé gusto vender y lo conozcas perfectamente, cuando vendes algo que te gusta y te apasiona, no es trabajo, lo haces porque te encanta, entonces, nunca vas a trabajar.

Antes de que abras el negocio, enfócate a buscar tu mercado, ¿dónde está tu mercado? ¿cuánta competencia hay? hay que pensar si realmente lo que estoy vendiendo lo gente sí lo va a comprar." expresó.

"Deben de estar abiertos a la era de la tecnología, deben de estar abiertos a vender y a anunciarse en internet para que puedan sobrevivir, recuerden que si no estás en el internet, es como si no existieras"

El libro lleno de tips y estrategias para generar economía, se encuentra en todas las librerías de México, incluyendo tiendas departamentales, por un precio de $15 USD, también en Google Play. En otros países debido al confinamiento se encuentran únicamente en formato digital y en audiolibro.

"De verdad cambiemos nuestra manera de ser, de pensar, para crecer grande, no podemos quedarnos pensando como ayer, no, las cosas cambian día a día", concluyó.