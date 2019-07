En duda que se lleve a cabo el próximo Victoria's Secret Fashion Show

Así lo afirmo la modelo Shanina Shaik

Tijuana, B.C.- La modelo Shanina Shaik afirmó en el programa The Daily Telegraph que el desfile Victoria's Secret Fashion Show que no se llevará a cabo este año, Victoria's Secret Fashion Show. "Es algo a lo que no estoy acostumbrada porque todos los años en torno a esta época estoy entrenando como un ángel. Pero estoy segura de que en el futuro algo ocurrirá. Estoy segura ", mencionó la modelo australiana.

El problema actual del show es el poco rating generado en televisión, ademas se había previsto que la transmisión del desfile no se transmitiría en cadenas de televisión abierta e iban a a buscar alguna otra alternativa de emisión.

El director de la firma, Leslie Wexner había informado que en 2019, Victoria's Secret tendría una reestructuración y transformación enfocada a la era digital.