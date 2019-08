Emily Ratajkowski aparece en foto con axila sin rasurar

En Instagram.

La modelo Emily Ratajkowski mostró en Instagram una foto en la cual aparece con las axilas sin afeitar y revelando que escribió un ensayo para la revista Harper Bazaar donde señala que la mujer puede decidir su manera de vestir o lo que puede publicar."Escirbí un ensayo para Harper Bazaar sobre la importancia del derecho de las mujeres a elegir (cómo viste, qué publica, si decide afeitarse o no)".También comentó que le gusta no afeitarse."Me gusta afeitarme, pero a veces dejar que me crezca el vello corporal es lo que me hace sentir sexy".