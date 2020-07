Elton John transmitirá sus conciertos inolvidables en Youtube gratis

El objetivo será recaudar dinero por medio de donaciones y ayudar a los más afectados durante la pandemia

Tijuana.- El cantante y compositor británico Elton John sigue sumando a la causa de poder ayudar a las personas que han sido afectadas durante la pandemia del coronavirus. En esta ocasión el interprete de "Rocket man" liberará sus conciertos más memorables a través de la pltaforma de youtube totalmente gratis.

Pero en la descripción del canal te invita a donar y los ingresos serán destinados a The Elton John AIDS Foundation, para así ayudar a la lucha mundial contra el Covid.

'Live at the Playhouse Theatre' fue grabado el 17 de septiembre de 1976 y muestra a Elton John en la cima de su popularidad después de lograr su primer número 1 en el Reino Unido con 'Don't Go Breaking My Heart'.