Ellen DeGeneres pide perdón tras escándalo, podría cancelarse su show

La comediante de 62 años, ha escrito una carta pidiendo perdón a los empleados

Tijuana.- Luego de que se diera conocer que The Ellen DeGeneres Show se encontraba bajo investigación por la cadena televisiva WarnerMedia debido a que varios empleados manifestaron un ambiente tóxico por parte de la comediante Ellen DeGeneres.

La comediante de 62 años emitió una carta para disculparse pero tal parece que eso no la ha salvado pues se ha infiltrado información sobre un posible cierre del programa.

"Por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro show [...] Mi nombre es el que está en el show y todo lo que hagamos, así que yo tengo la responsabilidad de esto", explicó.

El portal de entretenimiento E! News, DeGeneres aseguró que la actitud de sus productores no representa cómo ella es en lo personal, pero tomó "total responsabilidad" ya que el show lleva su nombre.

Por lo pronto, no hay noticias oficiales de los productores que fueron acusados por ex empleados del show. Pero el sitio web de The Hollywood Reporter reportó que Ed Galvin, quien está en el centro de muchos de los reclamos más desagradables, será despedido. "Una vez que él esté fuera, será como un nuevo día", explicó una fuente cercana al show.