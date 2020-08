El teatro se muda a tu pantalla con "Parásitos", una obra mexicana con humor negro

Una obra mexicana dirigida por Miguel Santa Rita y protagonizada por Regina Blandon junto a Daniel Tovar

TIJUANA.- El teatro mexicano sigue adaptándose ante la nueva normalidad para continuar promoviendo su expresión artística y por supuesto a generar ingresos para quienes se dedican a esta noble profesión.

La obra teatral "Parásitos" dirigida por Miguel Santa Rita y protagonizada por Regina Blandon junto a Daniel Tovar y Yuridia del Valle han asumido el reto de mudarse a las plataformas de streaming.

"Estamos llevando el teatro a su casa"

En conferencia de prensa en línea, el director de la obra así como los actores estuvieron presentes para platicar de esta nueva experiencia.

La actriz, Regina Blandon nos platicó a grandes rasgos sobre la trama de la historia.

"Yo realizaré el personaje de Julia, una mujer embarazada que vive junto a su esposo Oliver (Daniel Tovar) ambos somos de escasos recursos y como padres tenemos la ilusión de darle lo mejor a nuestro hijo. Un día recibimos la noticia que nos ganamos una casa pero antes debemos hacer ciertas cosas, contiene mucho humor negro" señaló.

Resaltaron que no se trata de una adaptación de la película surcorena "Parasite", sino que está basada en el texto del inglés Philip Ridley que salió mucho antes de la mencionada, además que la obra estuvo en escena hace dos años y regresa ahora en línea.

La audiencia de la sala ahora a través de la pantalla

Sin duda, el teatro brinda una mayor interacción que el cine, todo es en vivo y suele ser más interactivo y emocionante, para los actores el silencio total, las risas y aplausos logran motivarlos y al director lo lleva a autocriticarse.

Ahora que no habrá audiencia presente ¿Cómo se sienten al respecto?

Tovar: "No sé... creo que no hay mucha diferencia porque seguirá siendo en vivo y siempre habrá nervios, ahora no será porque estén ahí presente si no que esto es online, una nueva forma de llevar teatro".

El actor de Skimo, señaló que es una oportunidad magnífica y espera que llegue para quedarse, ya que las entradas para el teatro suelen ser costosas y no todos pueden ir por lo lejos que les puede quedar.

También platicó más acerca de la trama y advierte que hay mucha avaricia y mensajes que nos ponen a reflexionar sobre hasta dónde podemos llegar para conseguir lo que deseamos.

"La obra es avaricia pura" señaló Tovar.

" llega el próximo 5 de septiembre con una única función a las 19:00 HRS (Hora México) dura alrededor de 1:45 minutos y será transmitida a través de la página www.salaestelar.com/ , misma donde podrás comprar tus boletos desde hoy.