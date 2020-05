El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se suma a We Are One: Un Festival Global

We Are One se realizará del 29 de mayo al 7 de junio de 2020

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se suma a We Are One: A Global Film Festival, una iniciativa del Festival de Tribeca y Youtube, donde se presentarán más de 100 películas seleccionadas por 21 festivales procedentes de 35 países, además de charlas, contenido de realidad virtual y actuaciones musicales. A continuación se muestran las películas y el conversatorio que se presentarán por parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. · Conversatorio "Diego Luna, the life After" FECHA. 6/1/2020 6:00 PM El célebre actor y cineasta Diego Luna habla sobre el encierro a nivel personal, lo que esta nueva normalidad significa para la industria del cine y su perspectiva sobre los desafíos y el futuro de la cinematografía mexicana. Una conversación con Estrella Araiza, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. · Detrás de la Montaña México / 2018 / 102´ FECHA. 6/2/2020 4:15 PM Miguel es un joven solitario a quien la vida se le escapa en una monótona rutina. Trabaja en un escritorio público, cuida de su madre y sueña con el amor de Carmela, una de sus clientas habituales. Un día, esta perfecta burbuja de insatisfacción se revienta ante la muerte de su madre. El trágico suceso le obliga a enfrentarse a su pasado y a tomar una decisión radical: buscar al padre que los abandonó, con la intención de matarlo. Dirección · Director David R. Romay Guión · Screenplay David R. Romay Fotografía · Cinematography Fergán Chávez Ferrer D.F.P. Música · Music Arthur Henry Fork Sonido · Sound Sergio Díaz Director de arte · Production designer Gabriela Garciandía Edición · Editor Joaquim Martí Marqués Productor · Producer Javier Colinas, Marco Polo Constandse, Max Blásquez, Tania Benítez, Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco Intérpretes · Cast Benny Emmanuel, Gustavo Sánchez Parra, Reneé Sabina, Enrique Arreola, Daniela Schmidt · 45 Days in Harbar México · 2019 · Color · 78´ FECHA. 6/1/2020 4:15 PM El artista plástico·director César Aréchiga recrea la sala de su casa y estudio dentro la de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, México. Quince internos, al aprender las técnicas de producción de papel, modelado de barro, escultura y pintura, revelan un aspecto de su naturaleza mediante esta interacción creativa, compartiendo sus experiencias personales y cómo cayeron en el mundo del narcotráfico. Dirección · Director César Aréchiga Guión · Screenplay César Aréchiga, Clementina Mantellini Fotografía · Cinematography Claudia Becerril Bulos Música · Music Willy Zavala Sonido · Sound Diego Orendain, Pier Martínez Director de arte · Production designer César Aréchiga Edición · Editor Clementina Mantellini Productor · Producer César Aréchiga, Mayra Espinosa · Programa de cortometrajes "Premio Rigo Mora" FECHA. 6/1/2020 12:30 PM 32-RBit México-Alemania / 2018 / 8´ Mi abuela estaba convencida que el único animal que comete el mismo error más de dos veces es el ser humano y yo estaba totalmente convencido que todo se puede arreglar con CTRL+Z. Un ensayo acerca de mi internet, un mundo paralelo donde la pérdida de la memoria, los errores, la vigilancia y la adicción embarran todo y a todos. Película ganadora en la categoría de mejor cortometraje animado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2018 y en el Festival Internacional de Cine de Morelia fue reconocido como mejor corto animado en el mismo año. Nominado a mejor cortometraje animado en el Ariel 61. Dirección Víctor Orozco Cerulia México / 2017 / 13´ Cerulia inicia un viaje para despedirse de la casa de su niñez, pero los recuerdos y la presencia de sus abuelos no la dejarán partir. Cortometraje ganador del premio Ariel en la categoría de mejor cortometraje animado. Dirección Sofía Carrillo Los gatos 2016 | Color | 09´ Un gato callejero comienza una nueva vida con un anciano solitario. El gato descubrirá que el cariño humano es un sentimiento complejo. Entre leche y caricias entenderá que todo tiene un precio. Dirección: Alejandro Ríos

