El director y productor Alejandro González Iñárritu, pide que no vean Amores perros

Debido a las circunstancias actuales por el Covid-19, Iñárritu anuncia que los festejos por los 20 años del estreno de Amores perros (2000) se han pospuesto

Amores perros celebrará los 20 años de su estreno con una proyección gigantesca de la película en el Zócalo de la Ciudad de México la primera semana de diciembre, informó hoy su director, Alejandro González Iñárritu.



Pero eso no es todo: la banda sonora será interpretada en vivo por el argentino Gustavo Santaolalla, amigo entrañable y colaborador de González Iñárritu en 4 de sus películas. Gustavo Santaolalla compuso originalmente la música de esta película, que fue un parteaguas en el cine mexicano y la cual, un día como éste, ganó la semana de la crítica en Cannes y logró una histórica nominación al Oscar en la categoría de Mejor película extranjera.



Después de la proyección, se llevará a cabo un concierto en el que participarán todas las bandas y artistas que el locutor de radio, en aquel entonces, logró reunir. Estas bandas, que contribuyeron al soundtrack, eran vistas cómo grandes promesas y ahora son leyendas musicales. La música de la cinta incluye canciones de grupos como Illya Kuryaki & The Valderramas, Control Machete, Nacha Pop, Gustavo Santaolalla, Molotov, entre otros.



El aclamado ganador de cinco Oscares, incluyendo Mejor guión, Mejor director, Mejor película, anunció que se encuentra trabajando en una restauración del negativo de la película para que pueda ser vista por las nuevas generaciones "como se debe", en salas de cine.



"Ojalá los jóvenes, que no habían nacido en ese entonces y aun no han visto Amores perros, no la vean de la forma en que existe ahora en los servicios de streaming. No es una representación fiel. Me ilusiona mucho que las nuevas generaciones puedan verla para siempre de la misma manera en que la ejecuté y presentamos hace 20 años en Cannes". El director explicó que el proceso de laboratorio que usó en aquel entonces, ahora prohibido, ha corroído el negativo y, sobre todo, nunca se tradujo bien en su transferencia al video digital. "He venido trabajado arduamente junto con Rodrigo Prieto en la corrección de color y con Martín Hernández en el remezcla de audio, y ese es el mejor regalo que le podré dar a los jóvenes cinéfilos con motivo de este cumpleaños. El impacto emocional es verdaderamente distinto. Espero la puedan ver en pantalla grande, o en su defecto vean la nueva versión que saldrá en línea y servicios de streaming".



El plan original era celebrar este cumpleaños en Cannes en el cine Miramar de la mano de José María Riba, el director en aquel entonces de la Semana de la crítica y el responsable de haber llevado Amores perros a Cannes. José tristemente falleció la semana pasada y el festival de Cannes se ha pospuesto por el coronavirus. "A pesar de esto y durante estos tiempos difíciles para todos, creo que es importante seguir mirando hacia adelante y tener ilusiones y por eso quise al menos en este día tan significativo para la película, compartir esta gran ilusión de un proyecto que he venido trabajando y espero se realice", compartió el director.



Esta película despegó una carrera sobresaliente no solo para el director, sino también para sus protagonistas Gael García Bernal, Adriana Barraza y Emilio Echevarría, amigo entrañable de Alejandro González Iñárritu. También propulsó la carrera de Rodrigo Prieto, ahora fotógrafo de Martin Scorsese y Gustavo Santaolalla, quien han tenido una carrera brillante, solo por mencionar a algunos.



Las celebraciones por las dos décadas del estreno de Amores perros se apegarán estrictamente a las medidas sanitarias que indique la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisó el director.



"Como a todos, ya me urge abrazar y ser abrazado. Espero que nuestro regreso a ese espacio comunal que es el cine suceda con rabia y furia. Y que nos arriesguemos a regresar cuando sea debido y que los dioses del cine puedan limpiar las salas para poder volver a ver una película en grupo y sin miedo", comentó González Iñárritu.

