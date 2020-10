El cine de superhéroes "arruinó el cine y la cultura hasta cierto punto": Alan Moore

Habla sobre el nuevo proyecto 'The Show', cómo las películas de superhéroes tienen una "cultura arruinada" y por qué no quiere tener nada que ver con los cómics

Tijuana, B.C., 10 de Octubre de 2020.- El escritor británico y guionista de comics, Alan Moore, en una entrevista con Deadline, noticias de entretenimiento de Hollywood, para promocionar su nueva película "The Show", el escritor de comics aseguró que los personajes de Marvel y DC arruinaron el séptimo arte y la cultura.

El autor de obras como Watchmen,V for Vendetta o The Killing Joke, mostró nuevamente su crítica a las películas de superhéroes, declaró que ya hace años le parecía "una señal realmente preocupante que miles de adultos hicieran cola para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años y que esto parecía ser una especie de anhelo de escapar de las complejidades del mundo moderno e infantilizaba a la población" fue cuestionado por su visión del cine de superhéroes y aseguró que este tipo de creaciones son una señal preocupante.

Ya no me interesan tanto los cómics, no quiero tener nada que ver con ellos. además, mencionó:

"Había estado haciendo cómics durante cuarenta y tantos años cuando finalmente me retiré. Cuando entré a la industria del cómic, el gran atractivo fue que se trataba de un medio que era vulgar, había sido creado para entretener a la clase trabajadora, especialmente a los niños. La forma en que la industria ha cambiado, ahora son 'novelas gráficas', tiene un precio total para una audiencia de gente de clase media. No tengo nada en contra de la gente de clase media, pero no estaba destinado a ser un medio para los aficionados de mediana edad. Estaba destinado a ser un medio para personas que no tienen mucho dinero".

Agregó, "La mayoría de la gente equipara los cómics con las películas de superhéroes ahora. Eso agrega otra capa de dificultad para mí. No he visto una película de superhéroes desde la primera película de Tim Burton Batman. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto. Hace varios años dije que pensaba que era una señal realmente preocupante, que cientos de miles de adultos estaban haciendo cola para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años. Eso parecía hablar de una especie de anhelo de escapar de las complejidades del mundo moderno y volver a una infancia nostálgica y recordada. Eso parecía peligroso, infantilizaba a la población."