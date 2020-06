"El Capi Pérez" se toma con humor las críticas de Pati Chapoy

Mientras que Laura G responde: "¡Somos familia!"

Luego de que "El Capi Pérez" recibiera críticas de Pati Chapoy y los conductores de "Ventaneando" por "incomodar" a Laura G en un sketch en el programa "Venga la Alegría", el comediante decidió responder con humor y cuestionando, a su estilo, su permanencia en TV Azteca.

"Como cuando le piden a la de recursos humanos que pase a recursos humanos", escribió en Twitter, junto a una fotografía caracterizado de su personaje "Margarita la de Recursos Humanos".

En otro mensaje donde aparece Chapoy recostada en un sillón, "El Capi" escribió: "Alguien que me haga una playera con esta foto por favor", para después poner: "Se cancela lo de la playera".

Finalmente, el comediante compartió un meme sobre "su sentir" tras los comentarios en el programa dirigido por Chapoy, donde la conductora no criticó el trabajo de "El Capi", sino el del productor.

En el mencionado sketch, "Margarita la de Recursos Humanos" revela a qué conductor de "Venga la Alegría" no soportan y sus razones, la primera en la lista es Laura G, y uno de los supuestos motivos fue: "porque no deja hablar a los especialistas".

Además de Laura G, también estuvieron en la lista Brandon Peniche y Roger González.

