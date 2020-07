El actor Pepe Magaña vende marquesitas ante la crisis de la pandemia

El comediante ha emprendido un nuevo trabajo luego de tener una crisis económica por el Covid-19

Tijuana.- Uno de los sectores más afectados por la pandemia, fue el mundo del espectáculo. Los eventos cancelados han hecho que varios actores y comediantes busquen otras actividades que les generen ingresos ya que se han quedado sin trabajo.

Tal es el caso de Pepe Magaña, quien ha levantado un negocio de comida. Y es que desde hace un año que el comediante vende marquesitas en un local al sur de la Ciudad de México.

En entrevista para Venga la Alegría, el también actor reveló que en 2019 se asoció con su hija para abrir un negocio llamado "Marquechita", donde vende la popular comida yucateca, pero también preparan crepas y otros postres.

"Yo tengo 42 años de actor, pero como sabrás no hay teatro, no hay shows... no hay fecha de regreso, una pausa complicada, una pausa donde no hay dinero... Yo tengo que salir adelante porque tengo una hija, hago entregas a domicilio, preparo las marquesitas, las crepas, barremos, trapeamos, usamos cloro hago de todo"

"Para mí esto es una bendición, porque sé de muchos compañeros actores que no tienen que comer"Pepe Magaña

El actor puntualizó que a su local "Marquechita" le ha ido muy bien, sin embargo no significa que vaya a alejarse del mundo del espectáculo, ya que espera que pronto pase esta situación para poder regresar.