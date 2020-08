Eiza González rechaza comparación misógina con Belinda

Luego de que saliera a la luz que los cantantes Belinda y Christian Nodal tienen un romance, en redes sociales han circulado memes que hacen referencia a los gustos físicos de la intérprete de "Amor a primera vista".



Uno de ellos compara las parejas o romances de Belinda (Christian Nodal, Lupillo Rivera, Giovani Dos Santos, y Mario Domm) con los de la actriz Eiza González (Timothée Chalamet, Liam Hemsworth, Calvin Harris y Josh Duhamel).



A través de su cuenta de instagram y Twitter, Eiza expresó su desacuerdo con dichas comparaciones, y lamentó que la "terrible mentalidad misógina" le otorgue valor a la mujer por su conexión a un hombre.



"Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre", se lee.

enfatizó que ninguna mujer es mejor que, y destacó las agallas con las que día a día, este género trabaja y se levanta en la industria del entretenimiento y en muchas otras en las que ser mujer representa una desventaja.



"Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja".

Sin mencionar a Belinda, la actriz pidió no ser utilizada para denigrar o minimizar a ninguna mujer, ni su vida personal, ni su carrera y mucho menos su físico.



"Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias".

Finalmente, expresó que es inaceptable el racismo y clasismo que aún persiste en la sociedad."Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable".

La sorpresa del nuevo romance de



El cantante de regional mexicano Christian Nodal confirmó este miércoles su relación con la también artista de origen español Belinda con una romántica foto que hizo estallar las redes sociales de mensajes de seguidores de ambos.



Desde hace días se comentaba una posible historia de amor entre los cantantes, pues el intérprete de "Adiós amor" dejó un comentario muy cariñoso a Belinda en su cuenta de Instagram: "La ratoncita más bella del mundo", escribió junto a varios emojis de caras babeando.



Al notar ese tipo de acercamientos y mensajes, muchos seguidores les preguntaron si eran pareja o qué era lo que estaba sucediendo, pero nunca obtenían respuesta hasta que hoy Nodal por fin compartió la noticia con dos instantáneas de cámara analógica y la frase "Te amo".



Tan pronto esta imagen se publicó, cientos de personas lo comentaron e hicieron que "Nodal" fuese tendencia en Twitter en México, aunque también hubo espacio para la decepción o enfado.



"Si Nodal puede andar con Belinda, yo puedo andar con mi crush", "Christian Nodal ya confirmó su relación con Belinda, neta (en serio) hoy sí nadie me hable" o "Este romance de Christian Nodal y Belinda lo único bueno que traerá será las canciones que saque el Christian cuando terminen, ya las estoy oyendo" fueron algunos de los comentarios de usuarios.

Por su parte,, de 30 años, se ha mantenido hermética sobre esta situación como es costumbre, pues la cantante siempre ha mantenido su vida privada al margen.Ambos artistas son compañeros en "La Voz Azteca", programa que actualmente se lleva a cabo y donde son jueces.



A Belinda se le había relacionado sentimentalmente antes con el cantante Lupillo Rivera, aunque ella siempre negó la situación.



En cambio, hace apenas 10 días Nodal fue vinculado con la joven Ángela Aguilar, hija del célebre cantautor Pepe Aguilar, sobre la que varios medios dijeron que había dejado enamorado al artista de 21 años y procedente del norteño estado de Sonora.