Drake Bell celebra a México a ritmo urbano

Después de tres años continuos de estar viniendo a México, el también actor admite haberse enamorado completamente de la cultura y las costumbres mexicanas.

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14.- Aunque se siente triste por no estar presente en las fiestas patrias, Drake Bell muestra su amor por México con su nueva faceta musical, en la que interpreta en español con ritmos urbanos.



"Ojalá pudiera vivir aquí y disfrutar de esa fiesta, pero me tengo que ir. Cada día es una celebración en México y es algo increíble, siempre hay mucha diversión, más que en Estados Unidos, hay más pasión, más amor, hay más hermandad y eso es muy importante para mí", confesó el cantante.



"Absolutamente todo es maravilloso, es por eso que me gusta venir mucho, me gusta tener el contacto con las personas, darles la mano, saludarlas de beso en la mejilla y mostrar todo lo que los aprecio, el amor que siento por este país".



El cantautor explicó que además de la comida mexicana, como los tacos que tanto ama, le gusta mucho el mariachi, es por esa razón que en varias de sus presentaciones lo incluye como parte del show.



"No conozco muchos cantantes de mariachi, pero aun así amo la música de mariachi y la música tradicional mexicana, de hecho, tengo mucho mariachi en mis conciertos, siempre es súper emocionante hacerlo. Hay una canción que no canto muy seguido, pero en la de 'All alone at the disco', al final sale un mariachi y es muy padre", explicó.



A pesar de que toda una generación creció con él cuando estelarizaba la serie Drake & Josh, le da mucho gusto que nuevas generaciones lo comiencen a seguir y no por la serie, sino por su música.



"Me siento muy afortunado de que mi arte esté recorriendo el mundo, que haya nuevas generaciones que les esté gustando mi música y cuando se acerca un niño de seis o siete años de edad a mí, es muy increíble", finalizó.