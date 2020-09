Disney lanzará un corto sobre el origen de "Olaf"

Uno de los personajes más queridos de la película animada de "Frozen" tendrá su propio protagónico

TIJUANA.- Disney ha anunciado esta mañana, que se estrenará un corto sobre el muñeco de nieve "Olaf", el contenido llegará a la plataforma Disney Plus el próximo 23 de octubre y tratará sobre el origen del amigo de "Elsa" y "Anna".

It all started with a little magic ? Once Upon a Snowman, an Original Short, is streaming Oct. 23 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dPxpeG31zm — Disney's Frozen 2 (@DisneyFrozen) September 9, 2020

Josh Gad, el actor que dobla la voz original del muñeco de nieve, confirmó en una entrevista a Jimmy Kimmel Live que la plataforma estrenará Once Upon a Snowman.

No es el primer cortometraje que se hace sobre la cinta, Frozen Fever fue estrenado en cines en 2015 con la película La Cenicienta y Olaf's Frozen Adventure se lanzó en las salas por un tiempo limitado junto con Coco, en 2017.