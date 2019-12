Diego Boneta le enseña groserías mexicanas a Alexandra Daddario

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14.- Diego Boneta es todo un maestro para enseñar el español, sobre todo si se trata de las populares groserías mexicanas que todos conocemos y que hemos dicho alguna vez.



El actor que interpretó a Luis Miguel en la famosa serie de Netflix, y que recientemente apareció en "Terminator: Destino oculto", se divierte junto a la actriz Alexandra Daddario en un video que se ha viralizado, en él, Boneta le enseña a la estadounidense a pronunciar algunas palabras altisonantes.

Ambos actores participarán en la cinta "Die in a Gunfight", que de acuerdo a Sensacine, mostrará una historia que sigue a un chico que se enamora de la hija del némesis de su padre, por lo que la acción y el romance son los ingredientes que le dan forma a esta cinta dirigida por Collin Schiffli, el mismo cineasta detrás de "Animals" y "All Creatures Here Below".



En poco más de 24 horas, el video ha sido visto por casi 2 millones de usuarios, quienes han externado lo divertido que lucen ambos diciendo las populares groserías mexicanas.