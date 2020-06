Deepak Choprá meditará junto a J Balvin sin traducciones o doblajes

Deepak Chopra busca enriquecer su cantidad de seguidores hispanos acompañado del cantante reggaetonero, J balvin, mediante una nuevo proyecto bilingüe de meditación y grabada, por primera vez, en español en vez de hacer uso de doblajes o traducciones.



"De hecho aprendí algo de español haciendo esto. Mis hijos hablan español muy bien, mis nietos lo hablan aún mejor, pero yo también lo hablo un poco'', dijo el médico endocrinólogo indio-estadounidense, en una entrevista.



"Todos los años visito Latinoamérica, voy a México y a Puerto Rico... y la mayoría de la gente no lo sabe, pero mi audiencia en español es más grande que mi audiencia en inglés'', comentó Chopra, quien a su vez ha colaborado en múltipes ocasiones con Ismael Cala, periodista cubano.



Renuévate: en Cuerpo, Mente y Espíritu, es un programa gratuito lanzado el día de ayer, el cual consta de 21 días con meditaciones de 20 minutos lideradas por Chopra.

La experiencia se enfoca en crear resiliencia y encontrar sanación en época de pandemia, crisis monetaria y desbalanceo social.



"La salud mental es universal, porque no discrimina'', expresó J Balvin mediante un comunicado.



"Lo sé de primera mano porque lo he experimentado yo mismo. He sufrido de ansiedad. He estado deprimido. La meditación... me salvó la vida y, para mí, puede ser uno de los primeros pasos clave para lograr alcanzar el bienestar mental y espiritual''. Agregó.



Chopra inició sus reconocidas experiencias de meditación de 21 días en compañía de Oprah Winfrey en 2013 y desde aquel entonces ha conquistado millones de seguidores en todo el mundo.



"Entender cómo cuidar de la mente es un aspecto importante de la sanación y renovación, y... siento que es muy urgente en este momento en que nuestro mundo está en caos, cuando nuestra salud mental es una de las primeras cosas que descuidamos. Pero es en estos momentos que necesitamos meditación, conciencia, reflexión, autoindagación, más que nunca'', concluyó.