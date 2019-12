Dato "Interesante"| Eduardo Verástegui lleva 15 años en abstinencia sexual

Por si esto no te dejaba pegar el ojo en la noche

Tijuana.- El actor mexicano, Eduardo Verástegui de 45 años de edad, confesó al programa más popular por llevar a la televisión los chismes más frescos del mundo del espectáculo, así es, estamos hablando de "Ventaneando".

Verástegui dijo que lleva más de 15 años sin tener una vida sexual activa. Ya que el actor de Soñadoras, afirmó que no ha conocido a la mujer indicada, además de que el sexo no es una necesidad física más bien es un deseo físico y no están importante como comer que sí es una necesidad.

¿Que Tal? , sin duda es un hombre que mantiene sus principios y es leal a sus pensamientos.

Tal vez pienses "Y