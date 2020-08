Danna Paola, ¿vetada de Televisa?

Hace unos días se realizaron los Premios Juventud, en los que destacó el homenaje que hizo Danna Paola a Selena Quintanilla; sin embargo, llamó la atención que la actuación de la actriz de "Élite" fuera eliminada en la transmisión que hizo Televisa, empresa para la que trabajó en sus inicios.

Danna Paola ha obtenido fama internacional gracias a su participación en la serie de Netflix, en la que dio vida al personaje de Lu, razón por la que sus seguidores de todo el mundo se extrañaron al no verla durante la transmisión.



Como era de esperarse, los rumores comenzaron de inmediato. Al respecto, la presentadora de espectáculos Flor Rubio aseguró que la actriz fue vetada porque rechazó un papel que le ofreció la televisora.



"Ha rechazado algunos proyectos, no necesariamente por soberbia, simplemente porque no va de acuerdo con su agenda o porque los proyectos no son lo que ella quiere", aseguró Flor Rubio en el programa "Venga la alegría".



De acuerdo con la periodista, Danna Paola rechazó la telenovela "La malquerida", de José Alberto Castro.

"Se dice que también se le hizo la invitación para hacer la bioserie de Gloria Trevi, que prepara Carla Estrada. Todas esas que les acabo de mencionar generaron esta decisión, a mi juicio, equivocada", detalló Flor Rubio.



Otra de las versiones que circulan es que Televisa no perdona que Danna se haya integrado a "La Academia", de TV Azteca, cuya participación generó polémica a lo largo de todo el programa.

Hasta el momento, no hay una postura de la cantante ni de la televisora sobre la decisión de no transmitir la participación de Danna en los premios.