Daniel Bisogno arremete contra Yalitza Aparicio

Tijuana.- La actriz oaxaqueña, Yalitza Aparicio sigue recibiendo duras criticas acerca de su trabajo como actriz luego de que fuera la protagonista en la exitosa película de "ROMA" (2018) cinta dirigida y escrita por el cineasta Alfonso Cuarón. Aparicio ha sido blanco de comentarios racistas por sus orígenes de que para ella fue "natural y si esfuerzo" realizar un papel de sirvienta.

¿Por ser de Oaxaca? ¿Por tener raíces indígenas? es que no puede aspirar más a otro papel o tener la fama y reconocimiento que ha tenido en estos últimos meses. Ha sido portada de la revista Vogue, nominada a los premios Óscar como mejor y actriz y asistiendo en algunas pasarelas de moda con famosas internacionales y es realmente abrumador que muchos mexicanos no toleren su éxito, realizando comentarios racistas, discriminatorios y haciendo memes sobre ella.



Seamos más empáticos y apoyemos que alguien pone en alto nuestras verdaderas raíces. Ya no vivimos en la edad media.



Por ahora, en los programas de farándula de la televisión ha sido tema unos hacen comentarios buenos, neutrales o críticas fuertes innecesarias, pero bueno de eso se tratan estos programas. El conductor de "Ventaneando" recientemente arremetió contra Yalitza Aparicio, "Sino la dirige Cuarón, las cosas van a estar muy difícil para Yalitza. Ella necesita un ventrílocuo porque no es actriz", afirmó Bisogno.



Aparicio había tenido una conferencia de prensa en la que dijo que por el momento no hará cine. Ya que piensa enfocarse en otros proyectos en Oaxaca.



Podrá haber sido su papel simple ya que no tuvo tantas líneas. Pero, debemos abrir más nuestra mente y juicio ¿Cuántos actores no han tenido así un papel? y no necesariamente en México.