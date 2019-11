¿Cuándo se venden los boletos del Vive Latino y cuánto cuestan?

31 Minutos , Los Tucanes de Tijuana y Guns N´Roses entre los mas celebrados

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21.- El día de ayer miércoles se reveló el cartel del Vive Latino 2020 y dividió opiniones entre los fans, pero, entre tanto revuelo con el cartel, las personas se preguntan cuánto costarán y que día estarán a la venta los boletos para este festival musical.

La típica preventa para afiliados a un banco en específico serán los próximos 25 y 26 de noviembre, la venta general inicia el 27 de noviembre en plataformas de Ticketmaster.

Los precios de los boletos, de acuerdo con el sitio, son los siguientes:

Abono General

Fase Fans: $1,550 (agotados)

Fase 1: $1,990

Fase 2: $2,530

Fase 3: $2,760

Los precios de los boletos platino son los siguientes:

Fase 1: $2,950

Fase 2: $3,550

Fase 3: $3,890

El boceto de un piano con un grabado de dos pistolas y sobre el que cae la lluvia, significó para los fans y expertos, la participación de la banda estadounidense Guns N´ Roses en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.

Ayer miércoles, la Ciudad de México amaneció con espectaculares de la próxima edición del Vive, en los que se ofrecieron pistas de las bandas que participarían.

Las coloridas imágenes revelaban la identidad de las agrupaciones y solistas por lo que, en redes sociales, los fans comenzaron a especular sobre de quién se trataba. El único en delatarse desde temprana hora fue Andrés Calamaro, que colgó el boceto de sus icónicos lentes en redes.

El arte que más llamó la atención fue el del piano con las pistolas y la lluvia, objetos rodeados de flores, que remonta al logo de la banda de hard rock y a "November rain", uno de los grandes éxitos de Guns.

Los personajes de 31 Minutos también aparecieron en los espectaculares, así como la portada de Infame, álbum de Babasónicos, además de Los Tucanes de Tijuana, lo que facilitó la tarea de investigación a los fans.El VL 2020, que se llevará a cabo en el Foro Sol los días 14 y 15 de marzo próximo, habrá una instalación de un nuevo escenario para enriquecer y aumentar la oferta musical.

Será un total de 84 proyectos musicales de 18 países, entre los que destacan 41 bandas y solistas de México, además del regreso, por segundo año consecutivo, de la Triple AAA.

A continuación, algunos artistas que forman parte de la próxima edición del festival musical: Armando Palomas, Bersuit Vergarabat, Carlos Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, El Poder del Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Gera MX, Indios y La Bruja de Texcoco.

Así como La Garfield, Little Jesus, Los Daniels, Madame Récamier, Mexfutura, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Odio a Botero, Porter, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Say Ocean, She Wants Revenge, Soulwax, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Wookies, Vicentico, Yucatán a Go-Go, Zero Kill y Zoé (Unplugged).

El hip hop estará representado por: Aczino, Chuty y Lobo Estepario, por mencionar algunos exponentes.

Ambulante, Casa Comedy, El Parque, Momentos Indio, El Tianguis Cultural del Chopo, Disqueras Independientes, Pronatura y el Mercadillo también regresan para esta edición.