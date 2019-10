Critican a Sarita por tomarse fotos durante el homenaje de su padre en Miami

El homenaje para el fallecido cantante José José

Mientras tanto. Sarita bebé posa para las selfies pic.twitter.com/ZzIuGquzCO — Abelardo Luzanía (@abelardoluzania) October 6, 2019

#Sarita sufriendo pero posando para la foto, io penze que asta iva cantar pic.twitter.com/NTnWxsIVBj — Fidelio (@Fidelio64667326) October 7, 2019

La polémica que rodea la familia del fallecido cantante José José, no termina. Luego de que sus hijos revelaran que su hermana, no dejaba que su familia viera el cuerpo de su padre. Su nombre se ha hecho conocer por todo México. Bajo el ojo público ha sido fuertemente criticada por sus acciones.Recientemente, en el primer homenaje hecho para el 'Principe de la Canción' que llevo a cabo en el condado de Miami, se dieron a conocerde fans que acudieron al lugar y se tomaron foto con, quien posa llorando. Ante esto, usuarios de internet descalificaron su actitud, debido a que no era un evento de festejo y merecía todo el respeto y seriedad.Hoy, en la Ciudad de México, parte de las cenizas de José José, fueron transportadas en una carroza al palacio de las Bellas Artes, donde el pueblo de México le dará su último adiós. Y ella no se encuentra presente.El cantante mexicano José José falleció el pasado 28 de Septiembre en Florida debido a su enfermedad avanzada de cáncer de páncreas.