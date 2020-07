Critican a Eugenio Derbez por "haberse burlado" de Walter Mercado

Eugenio Derbez volvió a ser tendencia en redes sociales debido a participación en el documental "Mucho, mucho amor", el cual aborda la figura y trabajo de Walter Mercado.

El comediante compartió un video donde menciona que el astrólogo tuvo un gran impacto en él, por lo que sirvió de inspiración para la creación de Julio Esteban.



"En los noventas me dieron un show y tenía que hacer personajes. Y un día, uno de los escritores me escribió un personaje que hablaba de leer unas cartas y dar consejos a la gente e inmediatamente dije 'Tengo que hacer una especie de Walter Mercado'... Es una manera de hacerle un homenaje a Walter porque, de verdad, lo estimo, lo aprecio y lo respeto mucho".



Estas declaraciones no cayeron bien a los internautas, quienes aprovecharon para reclamarle que más que un homenaje, su personaje parece una burla hacia la comunidad LGBTQ+.

Uno de los comentarios que se puede leer es el de la usuaria Kalycho Escoffié, quien lo acusó de cínico.



"Julio Esteban era una burla homofóbica. De mi infancia fue de las representaciones que más me dejaron claro que vivía en una sociedad que denigraba a la gente no-heteronormativa. Que ahora quieras lavarlo como 'homenaje' en lugar de reconocer que estuvo mal es cinismo".



Otros le pidieron que retirara el personaje ya que provocaron burlas para las personas homosexuales.



"Realmente tu personaje es más cercano a un ataque homofóbico. Como gay, en su momento esos sketches fueron hirientes. Inclusive fueron usados para burlarse de mí".

El usuario Señor tenebroso fue más allá y criticó la forma de vestir de Julio Esteban, donde sus accesorios son referencias a los insultos que reciben los homosexuales.

Otros abogaron por Derbez ya que consideran que las nuevas "generaciones" se ofenden por cualquier tema. Incluso algunas personas que forman parte de la comunidad LGTBQ+ aseguran que no se sintieron ofendidas, ya que lo ven con humor debido a que es una comedia.

La diversidad de los personajes que creó Eugenio Derbez provocó que algunos contestaran con ironía y lo ejemplifican con Marylin Menson y el Súper Portero

Cuando Walter Mercado falleció, el intérprete de cintas como "No se aceptan devoluciones" y "¡Hombre al agua!" fue uno de los que recordó al astrólogo e incluso lo hizo a través de su personaje Julio Esteban.

"¡Te vamos a extrañar, Walter! Gracias por ser una inspiración para muchos de nosotros. Descansa en paz. ¡Te mando todo, todo, todo... lo que me sobra!", detalló en esa ocasión.

Hasta el momento Eugenio Derbez ya no ha hecho más declaraciones en torno a este tema; sin embargo baste recordar que el actor mexicano no ha podido escapar de las polémicas surgidas por las redes sociales.

Hace unos meses, por ejemplo, fue una de las figuras que pidió ayuda para el personal de salud, quienes se juegan la vida en el frente de batalla contra el Covid-19. Sin embargo, autoridades sostuvieron que el hospital al que se mencionaba tenía los insumos suficientes, provocando todo un debate político.